Vrouw wil kindje van overleden echtgenoot, maar mag zijn ingevroren zaad niet gebruiken

Een Noorse vrouw zou graag zwanger worden door het ingevroren sperma van haar overleden echtgenoot te laten insemineren. Hoewel ze dat voor zijn dood besproken hadden, is het echter bij wet verboden.

Op 31 maart 2019 verloor Kurt Schweder op 42-jarige leeftijd een jarenlange strijd tegen darmkanker. Omdat zowel hij als zijn echtgenote Camilla Rustan (42) een kinderwens hadden, gingen ze drie jaar geleden naar een ziekenhuis in Oslo om zijn sperma te laten invriezen. De chemobehandelingen konden immers de kwaliteit van het sperma aantasten. Daarmee hadden ze ook de zekerheid dat, mocht Kurt later kankervrij verklaard worden, ze alsnog samen kinderen zouden kunnen krijgen.

Wet uit 2003

Jammer genoeg overleefde Kurt de ziekte niet, maar blijft de kinderwens van Camilla wel bestaan. De vrouw uit Tønsberg, een gemeente in de Noorse provincie Vestfold, kreeg echter te horen dat ze het ingevroren sperma niet mag gebruiken om zich te laten insemineren. Volgens de Noorse wet uit 2003 moet zijn sperma tevens vernietigd worden begin 2020. “Sperma kan niet worden afgeleverd bij geassisteerde bevruchting na de dood van de donor”, klinkt het.

“Opgroeien in hechte familie”

Camilla is er het hart van in en ijvert er nu voor om de wet te laten aanpassen. “Het kind zou niet met zijn vader opgroeien, maar wel in de wetenschap dat we het allebei heel graag wilden. Ik zou veel mooie verhalen over zijn vader kunnen vertellen, praten over alle goede eigenschappen die Kurt had, en niet in het minst over de intense liefde die we voor elkaar voelden”, vertelde ze aan de Noorse krant Verdens Gang.

De vrouw wordt in haar opzet gesteund door haar familie en die van Kurt. “In tegenstelling tot veel andere kinderen die opgroeien zonder te weten wie hun vader is, zal dit kind opgroeien in een gezin dat een hechte band heeft met de familie van de vader en zal het weten wie zijn vader is”, beargumenteerden de ouders van Kurt.

Lage kans op slagen

Camilla was eerst van plan om de kwestie aan te kaarten in de rechtbank, maar haar advocaat raadde dat af door de hoge kosten en de lage kans op slagen.