Vegan en bang voor het kerstmaal? Dit blik helpt je uit de nood

De periode rond kerst is niet alleen de mooiste tijd van het jaar, maar kan ook erg stresserend zijn. Cadeautjes, feestjes, etentjes… Je moet overal aan denken en met iedereen rekening houden. Ben je zelf vegan of heb je een veganistisch familielid, dan kan dat plantaardige dieet je nog extra kopzorgen bezorgen.

Wil je geen omkijken hebben naar je vegan kerstmaal? Dan is het ‘Christmas Tinner’-blik van GAME je redder in nood.

Twaalf laagjes

Een maaltijd uit blik is misschien niet de meest fancy optie, maar makkelijk is het wel. Kopen, opwarmen, serveren en klaar is Kees. Maar het kan nog eenvoudiger. Dankzij de speciale ‘Christmas Tinner’ van GAME haal je namelijk in één beweging drie verschillende gangen in huis. De ‘maaltijd’ werd speciaal ontworpen voor – je raadt het al – gamers die op Kerstmis liefst zo weinig mogelijk tijd in de keuken spenderen. Van spruitjes tot chocoladecake: dankzij de twaalf verschillende lagen in het blik ben je op alles voorbereid. Aan jou om te kiezen of je alles ineens opeet, of moeite doet om de verschillende gerechten van elkaar te scheiden.