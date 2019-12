In dit sneeuwkasteel kan je overnachten

Waan je je een ijsbeer? In Finland ontdek je hoe het voelt om in de sneeuw te slapen. Elk jaar bouwt men er SnowCastle, een indrukwekkend kasteel van ijs en sneeuw dat maar liefst 2 hectare groot is. Je kan er een ijzige kamer boeken of even ‘opwarmen’ in de ijsbar.

Sinds 1996 vind je in het Finse Kemi SnowCastle. De gigantische constructie telt 400 meter aan muren die 5 meter dik zijn. Er heerst een constante temperatuur van -5°C. Het kasteel is gebouwd in twee verdiepingen en huist een hotel, ijsbar, sneeuwrestaurant, kunstgalerij en sneeuwkapel.

Wie graag eens bibbert van de kou, kan tussen 18 januari en 15 april 2020 een nacht in het hotel verblijven. Je pyjama mag je echter thuislaten, want je slaapt er in een thermisch pak en sokken, laarzen, muts en handschoenen.