BIZAR. Man opgepakt die emmers ontlasting over voorbijgangers kieperde

Universiteitsstudenten in Toronto hebben alvast een zorg minder: een man die ervan verdacht werd om emmers met ontlasting over willekeurige voorbijgangers te kieperen in de buurt van de universiteit werd onlangs gearresteerd.

De reeks incidenten begon op 22 november jongstleden, toen een onbekende man de universiteitsbibliotheek binnenstapte en een emmer met “vloeibaar gemaakte fecaliën” uitkieperde over twee mensen, zo verklaarde de politie van Toronto in een persbericht.

Twee dagen later deed zich hetzelfde voor in de bibliotheek van York University, in het noorden van de stad. Daags nadien overkwam een vrouw die zich in de buurt van de universiteitscampus bevond hetzelfde. De politie maakte camerabeelden openbaar waarop de verdachte te zien was. Eind november werd de 23-jarige Samuel Opoku opgepakt op beschuldiging van geweldpleging en wangedrag.

Menselijke uitwerpselen?

Of de ontlasting al dan niet van menselijke origine is, blijft onduidelijk. De politie van Toronto bevestigt dat het inderdaad om ontlasting gaat, maar tast in het duister over de oorsprong ervan.

De “strontgooier” terroriseerde de stad een week lang en beroerde duidelijk de gemoederen, zo was te lezen in een aantal bezorgde tweets:

poop man strikes again…. please don’t come to ryerson — #HappyMinhoDay (@commedesfreak) November 26, 2019

I think everyone I know that goes to U of T should drop out immediately since people are out here throwing POOP at people — 🧁 (@realitysteph_) November 26, 2019

De burgemeester van Toronto prees dan weer het uitstekende politiewerk: