Bent u goed voorbereid op een strenge winter?

In de zomermaanden is het vaak behoorlijk warm in ons land. ’s Winters kan de temperatuur echter dalen tot ver onder het vriespunt. Buiten is het dan behoorlijk koud, maar binnen kunt u een aangename temperatuur realiseren. Daarom zijn er maar weinig mensen die zich ook daadwerkelijk voorbereiden op de winter. Een gemiste kans, want er kunnen nogal wat problemen ontstaan in de wintermaanden. Dit is met name in strenge winters het geval. En u zit er natuurlijk niet op te wachten dat het in huis ook ontzettend koud is. Zorg dus altijd dat u voorbereid bent op een eventueel strenge winter. Maar hoe doet u dat eigenlijk? Wij vertellen het u in onderstaande tekst.

Check uw cv-ketel



In uw woning is ongetwijfeld een cv-ketel aanwezig. Dankzij dit apparaat heeft u onder meer de beschikking over warm water. Daarnaast zorgt de ketel ervoor dat u radiatoren en vloerverwarming warm worden. Nagenoeg iedereen gaat ervan uit dat dit gewoon gebeurt. Zo vanzelfsprekend is dit echter helemaal niet. Zo kan een cv-ketel bijvoorbeeld te maken krijgen met een storing. In dat geval wordt het water in een verwarmingsinstallatie ook niet opgewarmd. Gevolg: uw woning blijft koud. Wilt u uzelf goed voorbereiden op een strenge winter? Laat uw ketel dan voor de zekerheid checken. Zo is de kans groot dat deze u zonder problemen door de wintermaanden helpt.





Goede woningisolatie

Om de warmte binnen te houden, is goede isolatie van uw woning belangrijk. Is een woning niet goed geïsoleerd? Dan ontsnapt warme lucht een stuk sneller. Hierdoor kan het op bepaalde plekken in huis lastig zijn om het warm te krijgen. Indien je zorgt voor goede isolatie, trekt de warmte minder snel naar buiten. In een strenge winter heeft u hier dus zeker wel profijt van. Richt u niet alleen tot isolatie van muren en daken, maar ook van ramen en mogelijk zelfs de kruipruimte. Hoe beter uw woning geïsoleerd is, des te warmer zit u er in een strenge winter bij.

Heeft u een kachel? Laat uw schoorsteen vegen!



Een woning is niet alleen met behulp van een cv-ketel te verwarmen. Mogelijk heeft u wel een kachel in huis. Hiermee kunt u ook een aangename temperatuur creëren. Daarbij komt dat het u aanzienlijk scheelt in de energiekosten. Voor een houtkachel hoeft immers geen energie gebruikt te worden. In strenge winters maakt u hier dus vast en zeker veelvuldig gebruik van. Zorg er wel altijd voor dat u voor aanvang van de winter uw schoorsteen laat vegen. Schakel hier bij voorkeur een schoorsteenveger voor in. Waarom? Omdat hij weet hoe een rookkanaal geveegd moet worden. Op deze manier kunt u uw kachel zonder problemen gebruiken in een strenge winter.