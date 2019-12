België zakt verder weg op klimaatranking

De index geeft voorzichtige tekenen van een mondiale ommekeer in emissies inclusief dalend kolenverbruik. Verschillende grote landen, waaronder Australië en de VS, duwen echter nog steeds in de verkeerde richting. «We zien mogelijkheden om een halt toe te roepen aan de stijgende mondiale uitstoot – maar veel is afhankelijk van verdere ontwikkelingen in China en de verkiezingen in de VS. Beide landen staan op een kruispunt», zegt Ursula Hagen (Germanwatch), een van de auteurs van de index.

België als ‘zwak’ gecatalogeerd’

Met een 35ste plaats dit jaar (4 plaatsen achteruit) tuimelt België uit de categorie ‘gemiddeld’ om onder ‘zwak’ terecht te komen. Ons land bevindt zich nu ver achter het Europese gemiddelde of zelfs opkomende landen zoals China of India. De Belgische milieu-organisaties World Wide Fund (WWWF of Wereldnatuurfonds), Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter Environnement Wallonie (IEW) «laken het gebrek aan ambitie en het schijnbare onvermogen om de hand aan de ploeg te slaan van de regerende partijen».

Europese Unie klimaatneutraal

De Europese Unie als geheel staat op de 22ste plaats. «De EU is een paar plaatsen naar beneden gegaan maar zou weer hoger kunnen komen als het de aanbeveling van de nieuwe president van de Europese Commissie zou volgen en de emissiereductiedoelstelling van -40% naar -55% tegen 2030 (vergeleken met 1990) zou brengen. Ook zou de EU een langetermijnstrategie moeten hanteren om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken», zegt Prof. Dr. Niklas Höhne van NewClimate Institute. En dat lijkt ook de doelstelling te worden, want gisteren raakte bekend dat de EU honderden miljarden gaat investeren om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Er moeten onder meer 2 miljard bomen worden geplant en 1 miljoen laadpalen voor elektrische auto’s worden neergezet. Het volledige pakket maatregelen wordt vandaag gepresenteerd.