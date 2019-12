Anke Buckinx: “Thuis is de romantiek ver weg”

Joe-presentatrice Anke Buckinx beviel een half jaar geleden van haar tweede kindje, Max. Ze heeft het de laatste tijd moeilijk om alles te bolwerken, met als grootste slachtoffer: de romantiek tussen haar en haar vriend.

Anke Buckinx heeft een dochtertje, Lou, van 4,5 jaar en kreeg er een half jaar geleden nog een zoontje bij. De 39-jarige radiopresentatrice is erop gebrand om Max negen maanden lang borstvoeding te geven.

Tijd te kort

Een drukke agenda in combinatie met haar gezin levert haar echter heel wat tijdsgebrek en stress op. “Een van mijn voornemens voor het nieuwe jaar is een betere balans vinden tussen werk en gezin. Momenteel werk ik meer dan voltijds, en dat wordt me soms te veel. Elke avond in bed denk ik: weer een dag overleefd! Begrijp me niet verkeerd, ik ben heel gelukkig, maar ik mis gewoon tijd. Om het huishouden op orde te brengen bijvoorbeeld, of administratie te regelen… En ik hoor regelmatig twee volle wasmanden roepen: ‘Plooi mij op!’”, vertelt ze in een column in Story.

Eerder collega’s dan geliefden

Haar chaotische leven heeft de laatste tijd ook een impact op haar liefdesleven. Zo blijft er nog maar weinig tijd over voor quality time met haar vriend. “Door mijn drukke agenda zijn mijn lief en ik in een fase beland dat we ons eerder collega’s dan geliefden voelen. We zijn alleen maar bezig met praktische zaken: Tom doet de ochtendshift, ik de avondshift. Het is een heel heftige periode in ons leven, en toegegeven: Tom krijgt het af en toe hard te verduren – als ik plots een acute stressaanval krijg. Gelukkig begrijpt hij dat we door slaapgebrek allebei op ons tandvlees leven en is hij nuchter genoeg om te weten dat het maar tijdelijk is. Maar de romantiek is bij ons even ver te zoeken. Ik moet soms echt moeite doen om mijn lief een fatsoenlijke kus te geven voor ik ga slapen. Daarom: in 2020 wil ik maandelijks op date met Tom, en plannen we zeker een citytrip”, schrijft ze.