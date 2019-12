Zoom-in: TVH zet in op customer centricity

Bij TVH staan mensen centraal. «Ons bedrijf investeert niet alleen sterk in medewerkers en hun werkgeluk; ook onze klantenservice wordt continu geoptimaliseerd», aldus Joeri De Waele, Chief Customer Experience Officer. «Innovatie en digitalisering spelen daarbij een sleutelrol.»

TVH, met hoofdzetel in Waregem, is wereldspeler op het vlak van heftrucks, industriële voertuigen en onderdelen voor die machines. Wereldwijd werken er meer dan 6.700 medewerkers. «Onze gezamenlijke ambitie: een optimale klantentevredenheid», vertelt Joeri De Waele. «Met dat doel voor ogen riepen we de afdeling Customer Experience in het leven. Die focust vooral op e-commerce en digitalisering.»

Maar innovatie speelt een belangrijke rol op elke afdeling in het bedrijf. «Zeker als we verder willen inzetten op customer centricity. Zo investeren we onder meer in ons data-departement om de behoeften van klanten nauwgezet op te volgen. We focussen ook sterk op het aanwerven van nieuw talent – mensen die zich kunnen vinden in onze bedrijfscultuur, klantgericht zijn en mee hun schouders willen zetten onder onze innovatieprojecten.»W

