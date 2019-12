Opleiding nog steeds gezien als laatste redmiddel

Een op de twee werkgevers in België geeft een werknemer pas training als ze signalen ontvangen dat die op zoek is naar een andere job. Dat concludeert hr-dienstenbedrijf Acerta uit een onderzoek bij CEO’s en leidinggevenden rond opleidingen van hun personeel. Toch is opleiding een belangrijke pijler binnen een bedrijf en biedt het heel wat voordelen.

Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan sneller opleiding aan te bieden aan werknemers met een «risico op vertrek». Nochtans is training voor werknemers zelf een belangrijke reden om al dan niet voor een werkgever te kiezen. «Helaas moeten we concluderen dat werkgevers er nog vaak een laatste redmiddel in zien, in plaats van een eerste opportuniteit», weet Dirk Neefs, Managing Consultant Acerta.

Meer anciënniteit, minder opleiding

Ook de individuele vraag van medewerkers zelf (77%) en de bezorgdheid over hun inzetbaarheid (67%) is een reden om werknemers in opleiding te sturen. Het wijst op een reactieve houding van werkgevers tegenover bijscholing. Dirk Neefs: «Opleiding kan nochtans een meerwaarde zijn doorheen de hele loopbaan van een werknemer.» Desondanks zijn werkgevers niet snel geneigd (9%) om training te voorzien voor werknemers met een anciënniteit van 20 jaar of meer. Onterecht, aldus Dirk Neefs: «Het zijn juist de medewerkers met een hoge anciënniteit die opleidingen kunnen gebruiken om inzetbaar te blijven.»

Werkplekleren

Vooral opleidingen op de werkvloer, onder collega’s, worden gewaardeerd door werknemers. Werkgevers hoeven het dus niet ver te zoeken. Toch schakelt amper 34% van hen eigen personeel in om bijscholing te geven. Een laagdrempelige vorm van training is werkplekleren: leren van elkaar en competenties op de werkvloer toepassen. «Let wel, werkplekleren is meer dan al doende leren. Ook deze vorm van opleiding vergt organisatie, sturing en opvolging. Het is niet de bedoeling dat de opleiding sneuvelt zodra het drukker wordt», vertelt Neefs.

Evaluatie

Een op de drie werkgevers evalueert of een opleiding haar doel heeft bereikt, 18% doet dat helemaal niet. Dat illustreert dat werkgevers de meerwaarde van training nog niet ten volle uitspelen. Dirk Neefs: «Opleiding kan zoveel waardevoller zijn als de werkgever op voorhand met de werknemer bespreekt wat er van de opleiding wordt verwacht, hoe de toepassing ervan zal worden gefaciliteerd en hoe de opgedane kennis verder intern zal worden doorgegeven.»

Opleiding vertrekt in de praktijk dus nog al te vaak vanuit een negatieve reactieve impuls, terwijl die beter pro-actief zou zijn. De vraag die de werkgever regelmatig aan zijn werknemers moet blijven stellen, is: «Wat wil je nog leren?»