Nog op zoek naar een leuk kerstcadeau?

Het is soms niet makkelijk om een passend kerstcadeau te vinden. Vaak geven we gewoon een cadeaubon omdat dit een makkelijke optie is waar je ook niet veel fout mee kunt doen. Ben je toch op zoek naar iets origineler dit jaar? Lees dan snel verder en doe wat inspiratie op.

Naast de gezellige sfeer, komt er toch ook heel wat stress kijken bij de feestdagen. Zeker wanneer het aankomt op het zoeken van leuke en originele cadeaus die niet meteen weer omgeruild worden of gewoon in de kast verdwijnen.

Wist je dat je bij Farmaline naast geneesmiddelen zonder voorschrift en beauty producten ook tal van geschenkideeën kan terugvinden? Er is zelfs een hele sectie gewijd aan alle mogelijke gift boxes die je dit jaar cadeau kan doen.

Gooi die cadeaubonnen dus maar aan de kant, want deze kerst kan je kiezen voor iets origineel en persoonlijk. Dit zijn de favorieten van dit jaar:

Dit is een hydraterende verzorgingsset vol met je favoriete producten van Nuxe. Uiteraard allemaal met een heerlijke geur. De crème houdt je huid gehydrateerd tot wel 48 uur lang en beschermt tegen vervuiling van buitenaf. De herstellende lippenbalsem combineert honing, plantaardige oliën en propolis om heel droge en gesprongen lippen onmiddellijk te kalmeren, diepgaand te voeden en te herstellen. Als laatste bevat de set ook de Nuxe Huile Prodigieuse en Huile Prodigieuse OR: droge oliën die zowel gezicht, haar als lichaam voeden en verzorgen met 95% natuurlijke ingrediënten.

Zoek je het perfecte product voor een vriend of familielid met een gevoelige of droge huid? Probeer dan de Vichy Minéral 89 gift set. Deze bevat mineraliserend thermaal water met hyaluronzuur die de huidbarrière versterkt, een 3-in-1 reinigingslotion die reinigt en kalmeert in alle frisheid, en een nachtcrème voor langdurige hydratatie en comfort.

Een leuk cadeau voor make-up lovers dat altijd goed van pas komt! De Clinique all About Eyes gift set bestaat niet alleen uit een make-upremover die zelfs de moeilijkste waterproof mascara verwijdert in alle zachtheid, maar ook een waterproof mascara om die make-upremover mee te testen, en een oogcrème die walletjes en donkere kringen rond de ogen aanpakt. Altijd leuk, zeker wanneer je niet weer gewoon make-up cadeau wilt doen.

Wist je dat: de traditie van het geven van geschenken al bestond in de Romeinse tijd? De saturnaliën werden ieder jaar gevierd op 17 december met traditionele geschenken zoals kaarsen, maskers en poppen.

Wie zegt dat een verzorgingsset enkel voor vrouwen is? De Proraso Wood & Spice gift set werd speciaal ontwikkeld voor hem. Een complete baardverzorging inclusief baardbalsem, baardolie en baardshampoo. De producten voorkomen haaruitdroging en geven zijn baard een mooi verzorgde look en bovendien ook een aangenaam geurtje! Staat Wood & Spice je niet zo aan, geen nood. De gift set is ook verkrijgbaar in de andere geuren van Proraso.

Om iemand die geweldige self care momentjes te gunnen, is er nu de Talika Instant Beauty Gift Set met 4 hydraterende maskers voor zowel het gelaat als de oogcontouren. Zo kan je met 1 giftset genieten van een hydraterend masker met hyaluronzuur en een bio-detox masker dat huidveroudering afremt. Zelfs je ogen worden niet vergeten. De herbruikbare therapy eye patches regenereren de oogcontouren in 30 minuten voor een frisse blik, terwijl het Eye Decompress Masker je een diepe ontspanning gunt met een kalmerend effect dat tevens je wallen vermindert.

Zijn deze gift sets toch niet helemaal wat je zoekt, dan kan je altijd terecht op farmaline om ons uitgebreid assortiment aan kerstgeschenken te ontdekken.

Bestel nu je kerstgeschenken op farmaline.be.