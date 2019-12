Tiental gewonden bij botsing van waterbus in Antwerpen

In Antwerpen is vandaag een tiental mensen gewond geraakt bij een botsing van de waterbus die tussen Hemiksem en het stadscentrum vaart. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen. Bijna alle slachtoffers zouden slechts lichtgewond zijn, maar de brandweer moet ook iemand die een bekkenbreuk opliep van de boot evacueren met een ladderwagen. Bij het ongeval belandde niemand in het water. Over de omstandigheden van de botsing is nog niets bekend. De scheepvaartpolitie is ter plaatse om vaststellingen te doen en het incident te onderzoeken.

bron: Belga