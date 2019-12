Sp.a schiet klimaatplan Vlaamse regering af

Het energie- en klimaatplan van de Vlaamse regering schiet schromelijk tekort. Dat vindt Vlaams parlementslid voor sp.a Bruno Tobback. “Schrijnend dat men daar een heel weekend over moest nadenken.” De Vlaamse regering klopte deze ochtend het energie- en klimaatplan voor de periode 2021-2030 af. Dat had eigenlijk vorige week vrijdag al moeten gebeuren, maar de persconferentie werd toen op het laatste moment afgeblazen omdat een aantal zaken nog doorgerekend moest worden.

De regering mikt in de huidige plannen op een broeikasgasreductie van 32,6 procent tegen 2030. De initiële doelstelling van 35 procent wordt niet losgelaten, benadrukten onder meer minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Alleen moet de kloof de komende tien jaar nog worden dichtgereden dankzij technologische innovatie. De regering rekent ook op federale en Europese plannen en extra winsten uit de circulaire economie.

Sp.a-parlementslid Bruno Tobback is niet onder de indruk van de plannen. “Een tijdelijke verlaging van een doelstelling, dat bestaat niet. De kosten worden gewoon doorgeschoven”, zegt hij in een reactie aan Belga. “Dat ze hier een heel weekend over moesten nadenken, is vrij schrijnend.”

Bovendien is zelfs de doelstelling van -32,6 procent volgens Tobback niet haalbaar met de huidige plannen. “De maximumsnelheid op de Brusselse ring verlagen naar 100 kilometer per uur is een onzinnige maatregel. Ik denk dat je er nu nog 2 uur per dag effectief 120 per uur kunt rijden, voor de rest sta je vast.” De sp.a’er gelooft ook niet in de plannen om huiseigenaars die een energierenovatie plannen 30.000 euro te laten lenen aan 0 procent-tarief. “Wie de financiële ruimte had om te lenen, heeft dat al lang gedaan. De anderen hebben niets aan die plannen, en bovendien wonen zij vaak in de minst energie-efficiënte woningen.”

Minister Demir vertrek vandaag nog naar de VN-Klimaatconferentie in Madrid, maar trots kan ze niet zijn, besluit Tobback. “Ik zou in Zuhal haar plaats niet fier naar Madrid vliegen. Te voet naar Santiago op boetedoening was toepasselijker geweest.”

bron: Belga