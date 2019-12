Scottish Open snooker – Luca Brecel strandt al in eerste ronde

Luca Brecel (WS-37) is er maandag in Glasgow niet in geslaagd zich voor de tweede ronde van het Scottish Open te plaatsen. De 24-jarige Limburger moest met 4-1 de duimen leggen voor de Engelsman Martin Gould (WS-59). Brecel potte in het tweede frame een 101 century weg, maar het beef bij dat ene wapenfeit. Gould, voormalig nummer elf van de wereld, toonde zich met breaks van 52, 62 en 58 productiever. Vorige week werd Brecel ook op het UK Championship al in de eerste ronde uitgeschakeld. Eerder dit seizoen ging hij er in het Riga Masters, het English open en het World Open eveneens meteen uit. In het International Championship bereikte hij de tweede ronde, in het China Championship en het Nortern Ireland Open de derde.

Met Barry Hawkins (WS-11) sneuvelde er nog een grote naam. De vicewereldkampioen van 2013 kreeg een 4-0 om de oren van John J Astley (WS-78), die daarbij breaks van 77, 66 en 54 liet noteren.

De prestatie van de dag kwam op naam van thuisspeler Graeme Dott (WS-20). Met breaks van 69, 125, 71 en 137 stormde “The Pocket Dynamo” naar een 4-0 overwinning tegen de Braziliaan Igor Figueiredo (WS-112). In vier frames slaagde Figueiredo er niet in ook maar één punt te scoren.

bron: Belga