Rusland trekt Raqqa binnen, nu VS zich heeft teruggetrokken

Het Russische leger is voor het eerst Raqqa binnengetrokken, het vroegere bolwerk van terreurgroep IS in het noorden van Syrië. Dat zegt het leger vandaag. De opmars komt er na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Koerdische troepen bevrijdden Raqqa twee jaar geleden al, in oktober 2017, gesteund door de VS. Maar de voorbije maanden bereidde VS-president Donald Trump zijn herverkiezing voor, en trok hij zijn troepen terug uit Syrië. Daardoor kregen Russische en Turkse troepen toegang tot de gebieden die tot dan gecontroleerd werden door de VS.

“Voor het eerst zijn de Russische troepen de stad binnengetrokken, die bijna volledig vernield is door de aanvallen van de coalitie onder leiding van de VS”, meldde Zvezda, de nieuwsdienst van het Russische ministerie van Defensie, vandaag. Inwoners van Raqqa kregen humanitaire hulp, klinkt het ook.

