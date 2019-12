Roberto Martinez kiest toch voor EK-basiskamp in Tubeke

Het vlak na de loting voor het EK geopperde idee om het basiskamp van de Rode Duivels tijdens de groepsfase in Sint-Petersburg te vestigen, heeft bondscoach Roberto Martinez helemaal laten varen. “Ons basiskamp zal in Tubeke zijn, met tussendoor een minikamp in Kopenhagen na onze tweede groepswedstrijd. Vandaar reizen we door naar Sint-Petersburg”, klonk het vandaag in een interview bij Sporza. Daags na die loting in Boekarest had de bondscoach al het geweer van schouder veranderd. Martinez wou het basecamp tijdens de groepsfase graag in Sint-Petersburg onderbrengen, om logistieke redenen. De Rode Duivels spelen twee keer in de Russische Tsarenstad, met tussendoor een verplaatsing naar de Deense hoofdstad Kopenhagen, die zowat halverwege tussen Brussel en Sint-Petersburg ligt. Met een verblijf in Rusland, van de 11e tot de 22e juni, zou de bondscoach een extra verplaatsing vermijden.

Achteraf bleek echter dat de UEFA de deelnemende landen verplicht om vijf dagen voor hun openingsduel in het basiskamp aanwezig te zijn. De Belgen zouden dus al op 8 juni in Sint-Petersburg moeten zijn. Twee weken in Rusland vond Martinez echter te lang en dus blijven de Belgen gewoon in Tubeke. “Uiteindelijk zullen we zo even veel of even weinig reizen als op het WK en het voordeel van Tubeke is dat de spelers vaker bij hun familie kunnen zijn.”

In maart wordt er waarschijnlijk een oefenstage gehouden in Qatar. Daar zouden de tegenstanders wel eens toplanden kunnen zijn, ondanks eerdere voornemens. “We hebben een klein trainingskamp in maart. Er is nog niets getekend, dus we kunnen het nog niet officieel aankondigen, maar ideaal zou zijn als we in Qatar twee matchen kunnen spelen, eerst tegen Portugal en daarna tegen Kroatië.”

Wat betreft zijn eigen toekomst wil Martinez graag voor het EK duidelijkheid. Het huidige contract van de Spanjaard loopt na EURO 2020 af. “Ik wil graag mijn toekomst geregeld hebben vóór het EK, zodat dat geen afleiding is op het EK zelf. Maar dit gaat niet om mij.”

Na een derde plaats op het WK in Rusland start België komende zomer als een van de favorieten voor de eindwinst op het EK. “Soms kan een generatie ook zijn stempel drukken op de voetbalgeschiedenis, zonder prijzen te pakken. Maar ik heb het gevoel dat we toch een toernooi zullen winnen, want dat is het lot van deze generatie. Ik zie ook aan deze groep dat ze geschiedenis willen schrijven. Met die attitude hebben ze mijn hart veroverd.”

Bron: Belga