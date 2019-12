Open Vld gooit werk Magnette niet in prullenmand, maar het is nog onvoldoende

Het werk van informateur Paul Magnette mag niet in de prullenmand worden gegooid, maar is nog onvoldoende. Tot dat standpunt komt Open Vld vanmiddag na de vergadering van het uitgebreid partijbureau van de Vlaamse liberalen. Ze zeggen bereid te blijven om het gesprek aan te gaan en “we houden daarbij steeds onze eigen overtuiging voor ogen”. Het partijbureau en de mandatarissen van Open Vld zaten deze voormiddag bijeen om de stand van zaken in de federale regeringsvorming tegen het licht te houden. De Vlaamse liberalen zetten opnieuw de band met de Franstalige liberalen van de MR in de verf.

“Open Vld kiest steeds voor werkbare oplossingen, samen met onze liberale zusterpartij MR. We stellen het werk van de informateur op prijs. Samen met MR zijn we van mening dat we dat werk niet overboord mogen gooien, maar het is volgens onze liberale inschatting nog niet voldoende”, aldus een mededeling. “We blijven bereid het gesprek aan te gaan en houden daarbij steeds onze eigen overtuiging voor ogen”.

bron: Belga