Nieuwbouw VRT – VRT beslist op maandag 16/12 over procedure nieuw gebouw

Kan het huidige ontwerp behouden blijven, of moet de VRT van nul af aan beginnen met het ontwerp van het nieuwe gebouw in het mediapark? En via welke procedure gaat de openbare omroep op zoek naar architecten en aannemers? Daarover beslist de raad van bestuur van de VRT volgende week maandag. Dat schrijft Bruzz maandagavond en de woordvoerder van de openbare omroep bevestigt het. In november raakte bekend dat de VRT de samenwerking stopzette met de vereniging van architecten en ingenieurs die het nieuwe gebouw heeft ontworpen. De offertes van de aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro bedragen, terwijl er maar 150 miljoen euro was voorzien.

De raad van bestuur komt op maandag 16 december samen om een beslissing te nemen over het plan van aanpak. Lanceert de openbare omroep, net als de vorige keer, een ontwerpwedstrijd? Of kiest de VRT er deze keer voor om architect en aannemer in dezelfde projectoproep te zoeken? Hoeveel van het oude ontwerp kan behouden blijven? Dat zijn de onderwerpen die op tafel liggen.

“We hopen dat de bouwmeester opnieuw betrokken wordt om de architectuurkwaliteit te bewaren”, zegt projectleider van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), belast met de coördinatie van de uitvoering van het Mediapark. “Daarnaast hopen we ook dat het nieuwe concept geïntegreerd zal worden in de omgeving. Er was in het vorige ontwerp publieke ruimte voorzien voor evenementen met de RTBF. We hopen dat dat behouden blijft.”

Daarnaast mikt de MSI ook op een timing die zo dicht mogelijk tegen de oude planning aanleunt. “Anders moeten we onze planning herdefiniëren”, zegt Fonteyn. “We willen aan de Reyersingang beginnen. De RTBF en de VRT zouden op hetzelfde moment verhuizen en het gewest zou de gebouwen in één keer afbreken.” Die planning moet mogelijk dus worden gewijzigd.

bron: Belga