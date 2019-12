Metro in Osaka test gezichtsherkenning

In Osaka, in het westen van Japan, test de uitbater van de metro vanaf deze week een ontwaardingssysteem op basis van gezichtsherkenningstechnologie. Daardoor zouden reizigers door de toegangspoortjes kunnen zonder een ticket of ontwaardingskaart bij de hand te hebben. Bij het systeem wordt een foto genomen van gebruikers die zich registreren. Als ze het perron willen betreden, wordt hun gezicht door de toegangspoortjes herkend waarna ze opengaan. Osaka Metro start deze week met tests waaraan personeelsleden deelnemen. De openbaarvervoermaatschappij wil het systeem van gezichtsherkenning tegen de Wereldtentoonstelling in Osaka in 2025 in al haar 133 stations uitrollen.

bron: Belga