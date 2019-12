Marghem blij met Vlaams klimaatplan

Federaal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) is tevreden dat nu ook Vlaanderen een eigen klimaatplan heeft. Dat zal ons land in staat stellen een nationaal energie- en klimaatplan voor te leggen tegen eind dit jaar, zoals de Europese Commissie dat vraagt, zegt ze. Marghem stelt vast dat de Vlaamse regering op dit moment nog uitgaat van een uitstootreductie van 32,6 procent tegen 2030, en dus niet van de initiële doelstelling van -35 procent. Maar “met de federale en regionale klimaatplannen kan België zich al in slagorde opstellen op de VN-klimaattop in Madrid”, zegt Marghem. Brussel en Wallonië mikken op een uitstootvermindering van 40 procent, Wallonië zelf op 55 procent. Marghem wordt vandaag in Madrid verwacht met haar Vlaamse collega Zuhal Demir (N-VA). Het nationale klimaatplan komt op 18 december voor op het Overlegcomité, zei Marghem nog.

Bron: Belga