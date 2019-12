KLIMAATCONFERENTIE MADRID – Nog heel wat op agenda tijdens tweede week van klimaatconferentie in Madrid

Tijdens de tweede week van de klimaatconferentie “COP25” in de Spaanse hoofdstad Madrid staat er nog heel wat op de agenda: artikel 6 uit het klimaatakkoord van Parijs aanwenden, het internationaal mechanisme op poten zetten voor schade en verliezen als gevolg van klimaatverandering, regels opstellen voor meer transparantie, de ambities versterken… Al die zaken werden vorige week nog niet gerealiseerd. Het gepalaver van de bijna 200 aanwezige staten die het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, werkt mensen op de zenuwen. Vrijdag kwamen tienduizenden mensen, vooral jongeren, op straat voor een manifestatie in Madrid. Ook in Brussel verzamelden enkele duizenden mensen om politici aan te sporen om meer te doen voor het klimaat. De voorbije maanden lieten niet alleen in België, maar over de hele wereld jongeren van zich horen en riepen ze politici op om hun toekomst niet op het spel te zetten.

Dat de gesprekken traag verlopen, staat in schril contrast met de hoogdringendheid en de ernst van de situatie. De wereldwijde CO2-uitstoot bleef in 2019 stijgen met 0,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Global Carbon Project, terwijl in Parijs werd afgesproken om de opwarming tot 2 graden en indien mogelijk tot 1,5 graden te beperken.

En volgens de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN zal 2019 een van de drie warmste jaren zijn sinds 1850. Dit decennium zal het warmste ooit zijn.

De klimaatverbintenissen die tot dusver zijn aangegaan door de staten in het kader van de akkoord van Parijs leiden de planeet echter naar een stijging van de temperatuur van 3,2 graden. De aangegane engagementen zijn dus niet toereikend en zouden verdrievoudigd moeten worden om de doelstelling van 2 graden te bereiken en zouden minstens vervijfvoudigd moeten worden om de doelstelling van 1,5 graden te halen, blijkt uit een recent VN-rapport.

Bedoeling is dat de doelstellingen tegen 2020 bereikt zijn, tegen de COP26, de klimaattop die eind volgend jaar in Glasgow plaatsvindt.

Ondertussen lijken de onderhandelaars in Madrid, die sinds 2 december samenkomen, nauwelijks vooruitgang te boeken. Dinsdag en woensdag komen de ministers samen op de conferentie en zij zouden wel wat schot in de zaak kunnen krijgen. Voor België is het de federale minister van Energie Marie Christine Marghem die België vertegenwoordigt.

Verder worden ook de regionale ministers verwacht. De Waalse minister Philippe Henry (Ecolo) en zijn Brusselse ambtgenoot Alain Maron (Ecolo) maken hun opwachting. Langs Vlaamse kant zou Zuhal Demir (N-VA) naar Madrid afzakken, maar de Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd om haar Energie- en Klimaatplan af te kloppen. Een eerste poging mislukte vrijdag omdat er nog bijkomende berekeningen nodig bleken om de precieze impact van bepaalde maatregelen te kennen. Maandag om 9 uur komt de regering opnieuw samen. Demir maakte al duidelijk dat ze zonder goedgekeurd klimaatplan niet naar Madrid gaat. Normaal gezien moet ze maandag/vandaag afreizen.

