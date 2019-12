KBVB viert 125e verjaardag met foto- en tekstboek ‘1895 – 125 jaar Ontroerend Erfgoed’

In de gebouwen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Brussel is maandagavond voor een 120-tal genodigden uit de voetbalwereld het foto- en tekstboek ‘1895 – 125 jaar Ontroerend Erfgoed’ voorgesteld aan pers en publiek. De Belgische bond viert komend jaar zijn 125-jarige bestaan en om dat te vieren werd er beslist om in een foto- en tekstboek 125 opmerkelijke momenten uit de Belgische voetbalgeschiedenis op te rakelen. Het boek is van de hand van Stefan Van Loock, persverantwoordelijke van de Rode Duivels en de Red Flames, en zijn broer, fotograaf Filip Van Loock. Zij gingen iets meer dan een jaar lang op zoek naar de verhalen uit ons Belgische voetbal.

Een van de opmerkelijkste verhalen gaat over de Coupe van den Abeele, beter bekend als het Koperen Dingetje. Dat kleinood werd destijds gegeven aan de winnaar van het duel tussen België en Nederland. Nadien raakte het in de vergetelheid, totdat op den duur niemand nog wist waar het was. “Voor het Koperen Dingetje heb ik werkelijk alles afgezocht, mensen opgebeld… totdat het uiteindelijk in de kelder van de bond bleek te staan”, lachte Van Loock bij de boekvoorstelling. “Weliswaar is een afgesloten gedeelte van de kelder waarvoor ik geen toegang had. Anders had ik het wellicht wel eerder teruggevonden.”

Het boek is inmiddels te koop online en in de boekhandel.

bron: Belga