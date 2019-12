Gent krijgt ‘Global Climate Action Award’ van VN uitgereikt voor duurzame voedselstrategie

Gent heeft vandaag op de klimaatconferentie in Madrid een ‘Global Climate Action Award’ van de Verenigde Naties uitgereikt gekregen voor het project ‘Gent en Garde’, waarmee de stad onder meer de strijd aangaat met de voedselverspilling. Gent was één van de 15 laureaten. “Elk van de projecten is een licht die ons begeleidt naar een betere toekomst”, zei Patricia Espinosa, algemeen secretaris bij de VN voor klimaatverandering. De winnaars waren al sinds september bekend. Ze werden bekendgemaakt tijdens de internationale klimaattop in New York. Gent lanceerde de voorbije zes jaar talrijke projecten die het voedselsysteem helpen verduurzamen. Zowel burgers als lokale actoren werden daar nauw bij betrokken. ‘Gent en Garde’ bracht enerzijds kleinschalige initiatieven op gang, maar ook meer structurele wijzigingen in het voedselsysteem.

Bron: Belga