Engeland en Italië starten EK-voorbereidingen met oefeninterland in maart

Engeland start zijn EK-voorbereidingen op 27 maart met een oefeninterland op Wembley tegen Italië, zo bevestigde de Engelse voetbalbond FA vandaag. Het duel met Italië wordt de eerste van vier tests voor het jonge team van bondscoach Gareth Southgate. Vier dagen later wordt er geoefend tegen Denemarken, tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. In de laatste rechte lijn richting het toernooi is eerst Oostenrijk de tegenstander in Wenen op 2 juni. Vijf dagen later is Roemenië de laatste sparringpartner voor de Engelsen. Het is nog niet bekend waar dat laatste duel gespeeld zal worden.

Op het EK nemen de Engelsen het in de groepsfase op tegen vicewereldkampioen Kroatië, Tsjechië en een winnaar uit de play-offs. Londen is een gaststad op het EK en als de Engelsen tot in de finale geraken, spelen ze vijf van hun zeven wedstrijden in de Britse hoofdstad. Na hun vierde plaats op het WK in Rusland zijn de Engelsen komende zomer een van de favorieten voor de eindwinst. In Sint-Petersburg verloren ze de wedstrijd om de derde plaats anderhalf jaar geleden van de Rode Duivels.

Italië is als gastland in groep A ingedeeld met Turkije, Zwitserland en Wales. De Italianen zijn viervoudig wereldkampioen, maar konden het EK al niet meer winnen sinds 1968.

bron: Belga