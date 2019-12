“Dit is absoluut niet ambitieus genoeg”

“Het klimaatplan van de Vlaamse regering is absoluut niet ambitieus genoeg. In tegenstelling tot het Brussels Gewest, dat naar een vermindering van 40 procent CO²-uitstoot streeft in 2030 en het Waalse Gewest zelfs 55 procent, streeft Vlaanderen enkel naar 32,8 procent. Dit ligt zelfs onder de Europese doelstelling, waarbij het ook niet meer lang zal duren voor die ook verhoogd wordt.” Dat zegt Anuna De Wever, boegbeeld van de Belgische jongerenklimaatbeweging Youth for Climate, vandaag aan Belga. “Het probleem oplossen door emissierechten te kopen, is écht niet oké”,vervolgt Anuna. “Dat betekent dat we gewoon geld weggooien in plaats van dit in de nodige energietransitie te investeren. “Ook als Jan Jambon zegt dat het blijkbaar toch niet nodig is om de norm te halen omdat ‘iets in hem zegt’ dat er nog wel technologische oplossingen zullen komen, baart dit ons zorgen”, besluit Anuna. “De maatregelen die nu worden omschreven zijn absoluut niet ambitieus genoeg om de klimaatcrisis echt serieus aan te pakken.”

bron: Belga