Cultuur in Vlaanderen wordt duurder en schaarser

Tot een derde minder voorstellingen en tickets die tien procent duurder worden: dat zijn de meest drastische antwoorden op de besparingen van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Dat blijkt uit een rondvraag van De Standaard bij een 25-tal cultuurhuizen. De krant vroeg de cultuurhuizen hoe zij op korte termijn de gaten in hun begroting zullen dichten. Onder meer De Vooruit, de Bijloke, het Concert­gebouw en de KVS verhogen de prijzen van hun duurdere tickets. De Vooruit en het Concertgebouw puren daar vanaf volgend seizoen respectievelijk 30.000 en 40.000 euro uit.

Hoewel de meeste huizen het liefst niet te raken aan hun artistieke werking, wordt toch ook geknipt in het programma. Netto zal er daardoor in Vlaanderen minder aanbod zijn.

De meeste maatregelen kunnen pas in het najaar van 2020 ingaan omdat de programma’s al vastliggen. Veel huizen duiken noodgedwongen in het rood. Ze hebben geen marge om zo snel het tij te keren.

“Ik kan alleen maar herhalen dat we de cultuursector vragen om, net als andere sectoren die subsidies ontvangen, solidair te zijn. We hebben noodzakelijke investeringen te doen in domeinen als onderwijs en zorg”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon, in een reactie. “Intussen blijven we in dialoog met de sector.”

bron: Belga