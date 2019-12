Conflict Oekraïne – Poetin is tevreden na Oekraïne-top

De Russische president Vladimir Poetin is tevreden na de Oekraïne-top in Parijs. Hij kwam in het Elysée samen met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. “Ja, ik ben blij”, reageerde de Russische president na afloop kort in een video die op Twitter gepost is. De ontmoeting moet de vredesonderhandelingen reanimeren, in de hoop om eindelijk tot een oplossing te komen voor het conflict in het oosten van Oekraïne tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen.

De ontmoeting van Poetin en Zelenski duurde tien tot vijftien minuten, laat een bron binnen het Elysée weten. Vooraf hadden ze elk nog gesprekken met Macron en Merkel.

Het is geleden van 2016 dat een Russische en Oekraïense president elkaar nog spraken.

Bron: Belga