Begroting stad Brussel: Oppositie ziet PS bijna alle subsidies voor zich nemen

De oppositiepartijen in de stad Brussel hebben maandag tijdens de gemeenteraad verbaasd gereageerd op de verdeling van de subsidies in de begroting voor 2020. Toen ze de rekensom maakten, merkten ze op dat meer dan 90 procent van de subsidies verdeeld zal worden door de socialisten PS en sp.a-One.Brussels. Collega-meerderheidspartijen Ecolo-Groen en DéFI blijven zo met kruimels over, klinkt het. De begroting werd uiteindelijk goedgekeurd, al stemden alle oppositiepartijen tegen. De humanisten van CDh-CD&V, de liberalen van MR-Open Vld en de Vlaams nationalist van N-VA hamerden allemaal op het zelfde punt. Bijna 95 procent van het budget gaat naar de burgemeester en zijn schepenen van PS en One.Brussels. Er blijven slechts een vijftal procent over voor de schepenen van de fractie Ecolo-Groen en slechts een half procentje voor DéFI-schepen Fabian Maingain.

“Dit toont overduidelijk dat alle zware portefeuilles en budgetten bij rode schepenen zitten. De groene kiezer is met een kluitje in het riet gestuurd en Défi is helemaal quantité négligeable,” zegt N-VA-gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre.

Burgemeester Philippe Close countert de beschuldigingen en spreekt van investeringen over de bevoegdheden heen: “Je moet niet enkel naar één bepaald budget kijken van één bepaalde schepen. Er zijn verschillende subtiliteiten en zaken die overlappen. De participatie bijvoorbeeld heeft geen uitgesproken competentie of een budget, maar heeft wel een grote invloed en is van symbolisch belang. Ik kijk naar de begroting als een budget waar het hele college over beschikt”, verduidelijkt de Brusselse burgervader.

bron: Belga