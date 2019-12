Vlaamse regering heeft klimaatakkoord beet

De Vlaamse regering heeft een akkoord over het Vlaams Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030. De doelstelling om 35% minder CO 2 uit te stoten tegen 2030 wordt tijdelijk iets naar beneden bijgesteld, maar de regering rekent erop dat technologische innovaties de kloof de komende tien jaar zullen dichtrijden. De Vlaamse oppositiepartijen zijn alvast niet onder de indruk van het akkoord.

In de huidige plannen is sprake van een uitstootvermindering van 32,6%. Het initiële doel van 35% broeikasgasreductie tegen 2030 blijft, maar de Vlaamse regering rekent de komende jaren op allerlei innovaties als zelfrijdende elektrische auto’s of geothermische vernieuwingen om het gat dicht te fietsen. Ook federale en Europese maatregelen en bijkomende winsten uit de circulaire economie moeten de kloof helpen dichten.

Op het uitgewerkte plan is het nog heel even wachten, maar enkele concrete initiatieven werden reeds toegelicht. Zo gaat de maximumsnelheid op de Brusselse ring naar 100 kilometer per uur en moet de landbouw tegen 2030 een kwart minder CO 2 uitstoten. Verplichte energierenovaties voor residentiële woningen komen er niet, maar de regering wil huiseigenaars daar wel toe verleiden: wie vijf jaar na aankoop van een woning energetisch renoveert, zal tot 30.000 euro kunnen lenen aan 0%-tarief.

Ecologisch ontwikkelingsland

Oppositiepartijen sp.a, Groen, PVDA en Vlaams Belang schieten het plan af. «Dit is geheel ondermaats. We maken van Vlaanderen een ecologisch ontwikkelingsland», zegt Groen-fractieleider in het Vlaams parlement Björn Rzoska. Vlaams Belang noemt de nakende verlaging van de maximumsnelheid op de Brusselse ring een «show- en pestmaatregel».

Voor Anuna De Wever, boegbeeld van de Belgische jongerenklimaatbeweging Youth for Climate, is de Vlaamse regering niet ambitieus genoeg. «De maatregelen die nu worden omschreven zijn absoluut niet ambitieus genoeg om de klimaatcrisis echt serieus aan te pakken.»