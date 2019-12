VIDEO. Journaliste krijgt live op tv klets op poep van passant: “Je hebt me vernederd”

Een Amerikaanse verslaggeefster heeft op Twitter uitgehaald naar een man die tijdens een live nieuwsuitzending op haar poep kletste. “Geen enkele vrouw zou hiermee te maken mogen krijgen”, klinkt het.

Alex Bozarjian bracht afgelopen zaterdag verslag uit over een loopwedstrijd in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. Op een bepaald moment kletst een van de lopers op haar achterwerk waardoor Bozarjian geschokt reageert en duidelijk aangedaan is. Toch werkte de journaliste voor WSAV News haar verslag netjes af.

Gedegouteerd

Achteraf trok ze naar Twitter en liet ze weten gedegouteerd te zijn door de dubieuze actie van de man. “Aan de man die live op televisie op mijn poep kletste: je hebt me aangerand, geobjectiveerd en vernederd. Geen enkele vrouw zou hiermee op haar werk of elders te maken mogen krijgen! Gedraag je beter”, schreef ze.

Massale steun

Bozarjian kreeg heel wat steun, ook van haar collega’s uit de journalistenwereld. “Dit is walgelijk. Ik wens je sterkte en solidariteit toe. Laten we de vrouwen in het leven van deze smerige man waarschuwen”, reageerde Emily Bloch van de Florida Times. “Blijf van verslaggeefsters af. Punt”, schreef Caitlyn Penter van ABC News 13.

Identificeren

Robert Wells, directeur van het sportgebeuren in Savannah, beloofde de bewuste man te identificeren en hem aan te pakken. “Alex, wat vandaag gebeurde, is 100 procent onaanvaardbaar. Ik verzeker je dat we hem zullen identificeren. Dit wordt niet getolereerd op onze evenementen. Gelukkig hebben we shirtnummers en foto’s om hem makkelijk te identificeren”, klinkt het.