Vanaf nu kan iedereen leren vliegen met een F-16-vliegtuig

Wil je je graag een gevechtspiloot wanen? Vanaf nu kan dat zonder loodzware opleiding. Bij Brussels Flight Simulators kan je al een tijdje leren vliegen met een Boeing 737 en een Cessna 172, en nu komen daar ook F-16 en F-18-simulatoren bij. Brussel is daarmee de eerste stad in België waar je achter het stuur van zo’n vliegtuig kan kruipen.

De simulatoren zijn levensecht en bootsen alle omstandigheden van een vlucht na: de cockpit, de bewegingen van het jachtvliegtuig, maar ook de omgeving zoals de luchthaven, het weer en de landingsbaan. En als je zin hebt in een spelletje Top Gun: kan allemaal. Je kan elkaar bekampen in luchtgevechten of samen met je vriend of collega vijandige gevechtsvliegtuigen uit de lucht knallen.