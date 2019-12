Robbie Williams evenaart Elvis met 13de nummer 1-album in de U.K.

Britse zanger Robbie Williams heeft deze week met ‘The Christmas Present’ zijn dertiende nummer 1-album in Groot-Britannië gescoord. Hij evenaart daarmee het record van legende Elvis Presley. Het nieuws werd bekend gemaakt door The Official Chart Company. Tot vorige week zat Elvis Presley als solo-artiest met dertien nummer 1-albums in de U.K. alleen op de troon. Robbie Williams doet het met zijn meest recente album nu even goed. Als groep doen The Beatles het met vijftien noteringen wel nog beter. Voormalig Take That-lid Williams is blij met de verdienste: «Deze plaat betekent meer voor me dan alle andere albums die ik heb gemaakt», klinkt het. Indrukwekkend

Extra indrukwekkend is dat nu dertien van de vijftien soloalbums van Williams het tot nummer 1 schopten. Enkel ‘Live From Knebworth’ en ‘Reality Killed The Video Star’ hielden het bij een tweede plaats.