Jeff Hoeyberghs onder vuur na seksistische lezing: “Vrouwen willen hun benen niet meer opendoen”

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs krijgt er stevig van langs op sociale media nadat beelden zijn opgedoken van zijn lezing vorige week aan de UGent. Daarin laat hij zich seksistisch uit over vrouwen. “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”, klinkt het onder meer.

Vorige week woensdag werd Jeff Hoeyberghs uitgenodigd door studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) om een lezing te geven aan de UGent. Nu zijn er ook beelden opgedoken van die bewuste lezing, die blijkt te bulken van de seksistische opmerkingen. “Wat is het probleem met die hele #MeToo? Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen. Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden”, gaat hij tekeer.

Mannelijke wetenschappers

Ook geeft de 57-jarige bekende plastisch chirurg zijn eigenzinnige uitleg over het feit dat wetenschappers meestal mannen zijn. “Het is niet omdat vrouwen zichzelf niet begrijpen, dat ze niet te begrijpen zijn. Als wetenschapper hebben we daar geen probleem mee. Vandaar dat wetenschappers ook meestal mannen zijn, want bij vrouwen komen daar altijd emoties tussen. Ik hoor dat bij mijn vrouwelijke collega’s ook: ‘Ja, maar ik zie dat toch?’, klinkt het dan. Stop, gedaan! Het is een wetenschappelijke meeting. Jij ziet nu dit en morgen zie je ze vliegen. Daar doen we niet aan mee, meisje. Dat wij ze wasmachines hebben gegeven, afwasmachines, poetsvrouwen, … alles. Tot ze natuurlijk zelf overbodig geworden waren”, klinkt het onder meer.

Gechoqueerde reacties

Op Twitter wordt gechoqueerd gereageerd op zijn uitlatingen. “Ik ben zó hard gedegouteerd, als vrouw én als student van de UGent, dat deze soort toespraken worden gehouden op onze Universiteit bij een bijeenkomst van een rechts-conservatieve ‘studentenvereniging’. Gewoon schandalig”, “Ik doe mijn benen open wanneer ik dat wil, Jeff Hoeyberghs”, en “De extreemrechtse studentenvereniging KVHV nodigde chirurg Jeff Hoeyberghs uit voor een lezing aan de UGent. Als rector zou ik dergelijke crapuleuze vertoningen ten zeerste betreuren, en zou er voortaan geen enkele euro subsidie of gratis lokalen/auditoria naar @KVHVGent gaan”, klinkt het onder meer.

“Vernederend”

Rector Rik Van de Walle gaf eerder al aan dat hij zich volledig distantieert van de “vernederende” uitspraken. “De UGent is de zaak aan het bekijken. Indien een verzoek tot schorsing zou worden ingediend, zullen we de argumenten die daartoe worden aangereikt grondig analyseren en op basis daarvan tot een besluit komen. Ik distantieer mij volkomen van de uitspraken die dhr. Hoeyberghs gemeend heeft te moeten doen – wat in het filmpje getoond wordt, is ronduit vernederend en gaat volkomen in tegen alles waar onze universiteit voor staat”, reageerde hij aan Het Nieuwsblad.

Aanvraag tot schorsing

Vrouwenrechtenorganisatie Campagne Rosa en twee studentenverenigingen vragen de UGent nu om de erkenning van de KVHV in te trekken. “Of op zijn minst de studentenclub te schorsen. KVHV heeft in het verleden al bewezen dat ze seksistisch, racistisch en haatdragend zijn. Ook hun band met ‘Schild en Vrienden’ mag niet vergeten worden”, aldus activiste Hanne Van Damme.

Ik ben zó hard gedegouteerd, als vrouw én als student van de @ugent, dat deze soort toespraken worden gehouden op onze Universiteit bij een bijeenkomst van een rechts-conservatieve “studentenvereniging”. Gewoon schandalig. pic.twitter.com/MSj5aoiQRp — BO ♡ (@bolaenen) December 9, 2019