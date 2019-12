Fans van Billie Eilish en Lady Gaga kruisen de degens over ‘vleesjurk’

Popsensatie Billie Eilish heeft een ruzie tussen de fans van Lady Gaga en de hare ontketend. In een recent video-interview met het Amerikaanse tijdschrift Variety reageert de veganiste met “jakkes” wanneer haar gevraagd wordt naar de befaamde vleesjurk van Lady Gaga uit 2010.

In het interview heeft de Amerikaanse 17-jarige zangeres het onder andere over haar persoonlijke stijl en muzieksmaak, wanneer haar voor de camera een foto van de vleesjurk van Lady Gaga wordt getoond. Die jurk droeg Gaga op de MTV Video Music Awards in 2010 – als statement tegen het verbod voor homoseksuele militairen om voor hun geaardheid uit te komen -, en wekte toen ook controverse op. Billie Eilish reageert met ‘Yikes’, vertaald ‘jakkes’, wanneer ze de foto ziet. Dit viel niet in goede aarde bij de fans van Lady Gaga.

Met de hashtag ‘BillieEilishIsOverParty’ wordt op Twitter over het voorval gediscussieerd. De aanhangers van Lady Gaga, ook wel ‘Little Monsters’ genoemd, winden er geen doekjes om: “mijn mede-Monsters, laten we deze rat dood pesten. Poten omhoog”, tweet iemand. Toch scharen de meeste twitteraars zich achter de uitspraak van Billie Eilish. Ze brengen begrip op voor het feit dat een veganist moeilijk iets anders kan zeggen op een jurk die volledig gemaakt is uit dungesneden rauw vlees. “En trouwens, die jurk was spuuglelijk.”

Dude I’ve been a Gaga fan since the beginning. & even I’m not mad at Billie Eilish.

Y’all are just sad for trying to cancel a 17 year old VEGAN for her own opinions/beliefs.

Like you think Gaga was bothered by all the opinions back then, let alone now?#BillieEilishisoverparty pic.twitter.com/dWXOn7aPa3

— Cheyenne 🥑 (@really_cheyenne) 6 décembre 2019