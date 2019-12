Eén op de vijf bedienden overweegt lager loon in ruil voor droomjob

De Belgische bediende is over het algemeen erg tevreden met zijn job. Dit komt voornamelijk door de jobinhoud en de goede sfeer en relaties met de collega’s. Loon komt pas op de derde plaats voor het bepalen van het werkgeluk. Dat blijkt uit een grootschalige enquête door rekruteringsbedrijf Robert Half bij de Belgische bedienden.

Dé redenen voor het overwegen van een andere job zijn het ontbreken van doorgroeimogelijkheden, nood aan een nieuwe uitdaging en ontevredenheid met het loon

Over het algemeen is de Belgische bediende tevreden over zijn huidige job: 8 op de 10 respondenten geven aan dat ze helemaal tevreden zijn over hun huidige functie. 16% is neutraal en 8% is compleet ontevreden. Dat blijkt uit de grootschalige jobtevredenheidsenquête in opdracht van Robert Half.

Jobinhoud

Op de eerste plaats voor het bepalen van het werkgeluk komt een interessante jobinhoud (68%), gevolgd door een fijne sfeer en relatie met collega’s (62%) en een goede verloning (49%). Daarnaast noemt 34% het gevoel van zinvol werk te verrichten. Vrouwen leggen meer de nadruk op ‘softe’ redenen zoals jobinhoud (72% versus 64% bij mannen) en een goede band met collega’s (70% versus 54%) dan mannen. Mannen geven op hun beurt een hogere prioriteit aan loon (55% versus 44%).

Een goede klik met de bedrijfscultuur is dus erg belangrijk: kandidaten kunnen het best al tijdens een sollicitatiegesprek grondig nagaan hoe de cultuur van de organisatie waarbij ze mogelijk aan de slag gaan in elkaar zit.

“Zowel werkgevers als werknemers focussen vandaag nog veel op het loon”, zegt Jeroen Diels, Director bij Robert Half. “Toch weten we dat een goed loon snel vergeten wordt en nadien niet meer het werkgeluk bepaalt. Werkgevers moeten dus – zeker in tijden van talentschaarste – investeren in een sterke bedrijfscultuur en hun medewerkers inspraak geven in de jobinhoud. Werknemers zouden hier ook meer oog voor moeten hebben tijdens het solliciteren. Uit ons vorig onderzoek blijkt dat bedrijfscultuur en jobinhoud de voornaamste redenen zijn voor ontslag binnen de 6 maanden.”

Klein vs. groot bedrijf

Bedienden die in een kleine onderneming werken, geven significant vaker aan dat ze tevreden zijn met hun job (83% tegenover 69% in middelgrote ondernemingen en 75% in grote ondernemingen). Bedienden uit grotere organisaties leggen dan weer meer de nadruk op loon voor het bepalen van hun werkgeluk (18% tegenover 9% in middelgrote bedrijven en 14% in kleine bedrijven).

Ook wanneer werknemers hun werkuren (deels) zelf kunnen bepalen, noemen ze zichzelf vaker tevreden (81%) dan wanneer ze vaste werkuren opgelegd krijgen (73%). Toch komt flexibiliteit pas op de vijfde plaats wanneer gevraagd wordt naar wat hen dan tevreden maakt in hun job.

De gelukkigste werknemers zijn dus werknemers in een contract van onbepaalde duur (77% tegenover 69%), in een kleine organisatie en met flexibiliteit in tijd.

‘De ideale job bestaat niet’

29% van de Belgische bedienden verwacht niet dat ze ooit hun ‘ideale job’ zullen bereiken. 1 op 3 (31%) geeft aan zijn of haar ideale job nog niet gevonden te hebben, maar wel een duidelijk actieplan te hebben om die functie te bereiken. 1 op 5 (19%) noemt de kans groot dat ze een lager loon zouden accepteren in ruil voor hun droomjob.

De meest voorkomende drijfveren van mensen die op zoek gaan naar een nieuwe job zijn het mankeren van doorgroeimogelijkheden (43%), de nood aan een nieuwe uitdaging (34%) en ontevredenheid met het loonpakket (33%).

“Wanneer men werknemers extra wil motiveren, volstaat een loonsverhoging vaak niet. Jobtevredenheid wordt in de eerste plaats bepaald door het werk zelf en de bedrijfscultuur. Durf het gesprek aan te gaan met jouw werknemers hoe hun ideale job eruitziet en probeer daarin te faciliteren” besluit Diels.