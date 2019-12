Deze etenswaren bezorgen je in de winter een mooie huid

Je huid krijgt het tijdens de winter hard te verduren. De koude buiten, de warme maar droge radiatorlucht binnen, het gebrek aan zonlicht… Voor je het weet zit je opgescheept met een droog en vaal velletje. Niet bepaald ideaal voor de feestdagen. Gelukkig geeft de juiste voeding een boost aan je huid.

1. Groene thee

Een kopje koffie tijdens het ontbijt is dan wel verleidelijk, maar toch is het een goed idee om tijdens de winter wat meer groene thee te drinken. Die zuivert je lichaam, geeft een boost aan je immuunsysteem en zit boordevol vitamine C. En hoe zuiverder en gezonder je lichaam, hoe mooier je huid. Bovendien is een heerlijk warme tas thee tijdens de koude wintermaanden niet bepaald een straf.

2. Noten

Laat de chips deze winter eens links liggen en eet liever een handje noten. Die barsten van de vetten, omega 3 en andere essentiële voedingsstoffen. Je huid is daardoor beter gehydrateerd en elastischer. Bye-bye droge velletjes!

3. Avocado

Deze groene zaligheid zit net zoals noten vol goede vetten en antioxidanten die je huid laten stralen. Eet je avocado op een lekker sneetje zuurdesembrood, mix hem door je salade of lepel hem op met wat olijfolie, peper en zout. Je huid verzorgen was zelden zo lekker.

4. Exotisch fruit

Hou je niet zo van avocado of wil je ook wat bètacaroteen binnen krijgen zodat je een mooier kleurtje krijgt? Dan zijn exotische vruchten zoals clementines, ananas, litchi en mango ideaal. Heel ecologisch is het misschien niet, maar daar staat tegenover dat al dat fruit lekker én gezond is. Een mens moet soms keuzes maken in het leven.

5. Boerenkool

Wellicht ken je deze groente ook wel onder de Engelse name ‘kale’. Heel Hollywood lijkt er fan van te zijn, dus waarom zouden wij er nee tegen zeggen? Boerenkool is bovendien ook nog eens lokaal verkrijgbaar. De groente bevat antioxidanten, zit boordevol vezels en barst van de vitamine A en C. Daardoor krijgt niet alleen je immuunsysteem een boost, maar ook je huid vaart wel bij een portie boerenkool en je bloedsomloop wordt gestimuleerd.