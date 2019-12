‘The favourite’ recordwinnaar op European Film Awards, ‘Girl’ grijpt naast publieksprijs

Op de 32ste European Film Awards in Berlijn is de titel van komedie ‘The favourite’ van voorspellende waarde gebleken: de film kaapte een record van acht filmprijzen weg. Belgische inzending voor de publieksprijs ‘Girl’ haalde het niet van ‘Cold War’ van Pawel Pawlikowski.

‘The favourite’ is een zwarte komedie van regisseur Yorgos Lanthimos over het 18e eeuwse Britse hof. De film won onder andere de prijs voor beste film én beste komedie. Hoofdrolspeelster Olivia Colman werd bekroond tot beste actrice, tien maanden nadat ze voor diezelfde rol al een oscar won. Met acht Europese filmprijzen breekt ‘The favourite’ een record: nooit eerder won een film er meer.

Pech voor ‘Girl’

Belgische inzending voor de publieksprijs ‘Girl’, van regisseur Lukas Dhondt, moest de duimen leggen tegen historisch drama ‘Cold War’ van Pawel Pawlikowski. ‘Cold War’ won vorig jaar al de prijs voor beste film, terwijl ‘Girl’ daar verkozen werd tot Europese Ontdekking.

Ook Antonio Banderas viel in de prijzen: hij was volgens de jury de beste acteur van 2019 met zijn rol in ‘Dolor y Gloria’. Juliette Binoche kreeg met de ‘European Achievement in World Cinema’-award een oeuvreprijs voor haar acteercarrière.

Polanski-controverse

‘The favourite’ werd in 2018 al voor het eerst voorgesteld op het filmfestival van Venetië en kwam ook bij ons al elf maanden geleden in de zalen. Het is misschien dus ietwat vreemd dat de film nu nog in de prijzen valt. Reden zou kunnen zijn dat andere grote kanshebber ‘J’accuse’ van Roman Polanski overschaduwd wordt door de beschuldingen van seksueel misbruik die de regisseur op zijn conto heeft staan. De regisseur kon ook niet aanwezig zijn op de awards, omdat hij sinds 1978 Frankrijk niet kan verlaten vanwege de kans op uitlevering aan de Verenigde Staten.