Noord-Korea heeft een “zeer belangrijke test” uitgevoerd vanop de raketlanceersite in Sohae. Dat kondigde het officiële persagentschap KCNA zondag aan, net op het moment dat de onderhandelingen over de denuclearisatie tussen Washington en Pyongyang in een impasse zitten. Het resultaat van deze test zal een “belangrijke rol” spelen bij het bepalen van de strategische positie van Noord-Korea in de nabije toekomst, klinkt het in een mededeling die verspreid is door KCNA. Er werden geen details gegeven over de test.

Bron: Belga