Weerbericht – Rukwinden tot 75 km/u mogelijk

Deze zondag start met regen. Later wordt het wisselvallig met enkele buien. Het wordt een winderige maar zachte dag met rukwinden tot 70 à 75 km/u, voorspelt het KMI. Zondagmorgen is het zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen licht wisselvallig met opklaringen en eventueel nog enkele buitjes. In het zuidoosten blijft het betrokken met regen tot het einde van de namiddag. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 7 tot 11 graden. Het gaat behoorlijk hard waaien met een vrij krachtige of, vooral tijdens het eerste deel van de dag, lokaal zelfs een krachtige zuidwestenwind. Het KMI verwacht rukwinden tot 75 km/u.

Zondagavond en -nacht krijgen we stilaan intenser wordende buien met aan zee kans op een onweer. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt bij minima van 2 tot 8 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig met pieken tot 75 km/u of eventueel meer tijdens een hevige bui.

Maandag wordt een wisselvallige en vrij onstuimige dag met perioden van regen overgaand in buien, eventueel met korrelhagel en ’s avonds kans op winterse neerslag op de Ardense hoogten. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoog­-België en 9 graden aan zee. In het binnenland ruimt de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind naar het westen tot het noordwesten en zijn er rukwinden mogelijk tot 70 à 75 km/u. Aan de kust wordt de wind krachtig tot zeer krachtig of tijdelijk zelfs stormachtig uit noordwest met rukwinden tot 85 à 90 km/u.

Dinsdagochtend wordt het koud met negatieve temperaturen in het zuiden van het land en tijdelijk droog. Geleidelijk wordt het zachter aan de voorzijde van een storing die ons op het einde van de namiddag bereikt. Woensdag trekt een regenzone door het land, gevolgd door buien. Maxima tussen 4 en 9 graden, en opnieuw veel wind.

bron: Belga