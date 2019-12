WB shorttrack Shanghai – Geen finaleplaatsen voor shorttrackers Hanne en Stijn Desmet

Op de laatste dag van de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in Shanghai zijn de Belgische schaatsers er zondag niet in geslaagd tot de finales door te dringen. Hanne Desmet strandde op de 1.000 meter in de halve eindstrijd, haar broer Stijn kon op dezelfde afstand een ronde eerder opstappen. Zelfverzekerd had Hanne Desmet wel de leiding genomen. Maar toen de snelheid werd opgevoerd moest ze ten koste van de Amerikaanse Kirsten Santos haar arm gebruiken om in een betere positie te komen. Dat kostte haar een penalty, dus diskwalificatie. In de kwartfinales had ze Santos net van het lijf gehouden. Uit de fotofinish bleek dat Desmet achter de Nederlandse Suzanne Schulting als tweede was geëindigd. Schulting, olympisch kampioene op dit onderdeel, won ook de finale.

Voor Stijn Desmet zat het toernooi er zondag na één race op. In zijn sterke kwartfinale nam hij het initiatief, maar hij raakte vier ronden voor het einde zijn comfortabele tweede plek kwijt. Daarna ontbrak hem de kracht om de Hongaarse schaatser van Chinese origine Shaoang Liu en de Japanner Kazuki Yoshinaga te achterhalen. Liu werd in de finale achter de Chinees Tianyu Han tweede.

Met bondscoach Pieter Gysel keren broer en zus Desmet maandag terug naar België. De reeks Wereldbekerwedstrijden wordt pas op 7 februari 2020 voortgezet in Dresden. Een week later is er de World Cup-finale in Dordrecht.

Op korte termijn richten de shorttrackers zich op de Europese kampioenschappen, die van 24 tot en met 26 januari in de Hongaarse sportstad Debrecen worden gehouden. Voor de Wereldkampioenschappen (13 tot en met 15 maart) keren ze terug naar Azië. De Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel vormt het decor van die titelstrijd.

bron: Belga