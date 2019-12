Wagen crasht in voortuin Rumst na politieachtervolging in Mechelen

Op de Mechelsesteenweg in Rumst is zaterdagnacht een wagen in brand gevlogen in een voortuin, nadat de bestuurder ervan aan hoge snelheid door een rood licht reed en tegen een andere auto botste. De man had zich proberen onttrekken aan een politiecontrole in Mechelen Noord. Er vielen geen zwaargewonden. Om onduidelijke redenen probeerde de bestuurder zich zaterdagnacht te onttrekken aan een controle. De politiepatrouille van de zone Mechelen-Willebroek zette de achtervolging in.

Op een kruispunt van de Mechelsesteenweg reed de verdachte aan hoge snelheid door het rode licht, waarna hij tegen een ander voertuig botste en tot stilstand kwam in een voortuin. Daar vloog de wagen in brand. “De man kon zich uit zijn voertuig bevrijden, hij werd meteen opgepakt door de politie”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de man bezielde.

bron: Belga