Valentine Dumont grijpt naast plaats in finale 400m vrij

Valentine Dumont heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen op het EK kortebaanzwemmen in het Schotse Glasgow. Op de slotdag van dit EK kwam de negentienjarige Naamse in 4:07.30 in de sterke vijfde reeks niet verder dan een zevende plaats. In totaal leverde dat de elfde stek op, terwijl enkel de top acht vanavond mag aantreden in de finale. Voor die top acht was een tijd van 4:04.36 nodig en daarvoor had ze haar Belgisch record (4:04.55) met negentien honderdsten moeten verbeteren.

Donderdag verbeterde Dumont het Belgisch record in de halve finales van de 100m vrij. Ze tikte aan in 53.36 en deed zo 21 honderdsten af van de toptijd (53.57) die Kimberly Buys in 2014 in Edinburgh op de tabellen zette op het koningsnummer. Dat volstond echter niet om zich te plaatsen voor de finale. Zaterdag werd ze in de reeksen van de 200 meter vrij uitgeschakeld.

bron: Belga