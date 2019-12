Troepen van Haftar naderen Tripoli dankzij steun Russen

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de Russen. Dat verklaarde de VN-vertegenwoordiger Ghassan Salame vandaag in een interview. “Ik ben erg bezorgd”, klonk het.

“Sinds de Russen zich aangesloten hebben bij de troepen van Haftar, wint hij steeds meer terrein. De jongste tien dagen breiden de gevechten uit naar de buitenwijken van Tripoli”, aldus Salame, die zegt niet te kunnen uitsluiten dat er een verdere opmars komt. “Als we doorgaan zoals vandaag, zullen er meer burgerslachtoffers vallen, meer ontheemden, meer leed”.

Ook de Libische minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Syala bevestigde in een ander interview dat de Russen een belangrijke bijdrage leveren en dat het niet uitgesloten is dat hierdoor Tripoli wordt veroverd.

In Libië heerst chaos sinds de revolutie in 2011 waarbij dictator Moammar Kadhafi afgezet werd. Het zelfverklaarde Libische Nationale Leger van generaal Haftar met standplaats in Tobroek, strijdt om de macht tegen de internationaal erkende regering in Tripoli, die onder leiding staat van premier Fayez al-Sarraj. Haftar had in april een offensief op Tripoli opgestart. Beide groepen krijgen steun vanuit het buitenland. Zo zou Turkije de internationaal erkende regering militair steunen.

Door de chaos in het land, wordt Libië door veel Afrikaanse migranten gebruikt als transitland naar Europa. Ook jihadistische organisaties zoals IS maken van de chaos gebruik om zich in het land te verschuilen.

bron: Belga