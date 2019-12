Toon Aerts boekt tweede zege van het seizoen

Belgisch kampioen Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions) heeft vandaag de Superprestige veldrijden in Zonhoven gewonnen, zijn tweede zege van het seizoen. In de vijfde manche van het regelmatigheidscriterium bleef hij Laurens Sweeck voor. Die kwam ten val in de slotronde en zag zo zijn zegekansen in rook opgaan. Eli Iserbyt werd derde. Halverwege ging Toon Aerts er vandoor. In de achtste van tien rondes zag hij Laurens Sweeck aansluiten. Een duel tussen de twee koplopers in de stand leek in de maak, tot Sweeck over het stuur ging in het zand van de Kuil. De eerste plaats van Aerts kwam zo niet meer in gevaar in de slotronde.

Aerts, die eerder dit seizoen ook de Superprestige van Boom won, is nu alleen leider in het klassement. Hij telt één punt voorsprong op Sweeck. De Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel ontbrak in Zonhoven. Momenteel verblijft hij in Spanje.

bron: Belga