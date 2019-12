Thomas Detry grijpt naast overwinning

Met een slotronde van zeventig slagen is Thomas Detry vandaag op een gedeelde vierde plaats geëindigd op het Mauritius Open golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro), dat gespeeld werd op de Heritage-golfbaan in Bel Ombre op het eiland Mauritius. De 26-jarige Brusselaar, die na de derde ronde de leiding deelde met de Schot Calum Hill en de Fransman Antoine Rozner, nam een eerder matige start met een bogey op de derde hole. Op de zeven volgende holes putte hij echter vier birdies weg waarmee hij opnieuw de leiding nam. Het was echter van korte duur, vermits hij op hole elf in de fout ging, wat hem een dubbele bogey kostte. Ook de concurrentie liet het echter even afweten en zo kwam Detry met nog twee holes te spelen opnieuw aan de leiding.

Op de moeilijke zeventiende hole kon hij de par niet houden en moest hij op de par-5 achttiende en laatste hole een birdie scoren om op gelijke hoogte te komen van de leiders. Waar hij de eerste drie dagen een birdie wegputte, kwam hij nu niet verder dan par en een totaal van 270 slagen, één meer dan het drietal Rasmus Höjgaard, Antoine Rozner en Renato Paratore. In de play-off toonde Höjgaard zich op de derde extra hole de beste.

Thomas Pieters, die na een eerste ronde van 74 slagen nog op een gedeelde 117e plaats stond, zette op de slotdag nog een stevige ronde neer van 66 slagen en dit na acht birdies en twee bogeys. Het leverde de Antwerpenaar nog zeven plaatsen winst en een dertiende plaats op.

bron: Belga