Superprestige Zonhoven – Toon Aerts is opgelucht na zege

Toon Aerts heeft na Boom zijn tweede overwinning van het seizoen beet. “Dit is een grote opluchting”, zei hij na afloop van de Superprestige in Zonhoven. “Hier heb ik hard voor moeten knokken, en dan doet zo’n zege dubbel en dik deugd. Ik had echt wel nood aan een zege.” “Om eerlijk te zijn, ik denk dat Laurens Sweeck een paar procentjes beter was”, erkende de Belgische kampioen na afloop. “Ik moest echt knokken om voorop te blijven. Het was een spannend duel en ik wist dat ik risico moest nemen. Ik wist dat ik als eerste de Kuil moest induiken. Ik heb hem misschien wel in de fout gedwongen en win zo de cross. Dat doet er niet toe. Het is alleszins een zege die heel veel deugd doet, want ik was hier vandaag niet top. Ik voel dat ik stilaan naar mijn goede vorm groei, maar helemaal ben ik er nog niet. Het is vooral fijn om hier te winnen, in een zandcross. Dat is toch niet helemaal mijn discipline. Met het oog op het BK in Antwerpen (de Scheldecross) werk ik nu hard aan dat onderdeel. Zo ging ik vorige week zondag nog in het zand trainen op een volleybalveld bij mij in de buurt. Dat loonde vandaag en ik zal blijven oefenen op dat zandrijden.”

Pas midden oktober in Boom boekte Aerts zijn eerste overwinning van het seizoen en toen stelde hij dat hij liever minder lang had willen wachten op de zege. “Nu moest ik ook lang wachten op die tweede overwinning. Maar ja, het is ook niet gemakkelijk met Mathieu van der Poel. Als hij er bij is, doe je niet mee voor de zege. Dus moet je elk moment pakken als hij er niet bij is. Dat heb ik vandaag gedaan. Neen, gisteren reed ik niet. Logisch, ik was leider in dit klassement (gedeeld met Sweeck) en wou hier scoren. Dat is me gelukt en ik sta nu één puntje voor. Dat is niet veel, maar goed, ik ben wel leider.”

Voelt hij zich klaar om in duel te gaan met Van der Poel? “Hij steekt er bovenuit. Dat is nu eenmaal zo. Ik wil gewoon weer zoals vorig jaar de man worden die de beste is na Mathieu. Natuurlijk is het vervelend om niet te winnen zoals de voorbije maanden, dan sluipt er toch wel wat twijfel in je hoofd. Maar stilaan komt de goede vorm”, besloot Aerts.

bron: Belga