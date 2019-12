Sanna Marin kan jongste premier in Finse geschiedenis worden

De Finse sociaaldemocratische partij SDP heeft zondag Sanna Marin naar voren geschoven als haar nieuwe kandidaat-premier. De amper 34-jarige Marin moet in de voetsporen treden van partijgenoot Antti Rinne, die vorige week ontslag nam. Marin is momenteel vicevoorzitter van de SDP. Ze is ook minister van Transport en Telecommunicatie in de ontslagnemende bestuursploeg van Rinne. Die moest na amper zes maanden opstappen omwille van een ruzie met zijn belangrijkste coalitiepartner, de Centrumpartij, over zijn rol in een sociaal conflict bij een postbedrijf.

Rinne leidde een coalitie met vijf partijen. Omdat de overige partners al aangegeven hebben dat ze willen vasthouden aan de coalitie en het regeerprogramma, lijkt niets de machtswissel in de weg te staan. Verwacht wordt dat het Finse parlement Marin komende week het vertrouwen zal schenken. Marin wordt dan de jongste premier in de geschiedenis van het land, dat momenteel de ministerraden van de Europese Unie voorzit.

bron: Belga