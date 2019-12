Reuzenrad Winter in Antwerpen stilgelegd na stroompanne

Op het stadsfestival Winter in Antwerpen is het reuzenrad aan het Steenplein zondagnamiddag stilgelegd door elektriciteitsproblemen. De inzittenden konden de attractie veilig verlaten. Zondagavond wordt het rad niet meer heropgestart. De stroompanne ligt volgens een woordvoerder van de stad bij de toevoer van de uitbater. Die zal in de loop van maandag de herstelling kunnen uitvoeren. Zondag blijft het rad dus stilliggen.

Het reuzenrad is onderdeel van de festiviteiten van Winter in Antwerpen. De opening van dat stadsfestival lokte zaterdag 110.000 bezoekers.

bron: Belga