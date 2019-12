Peiling: meerderheid Schotten wil onafhankelijkheid als brexit plaatsvindt

Een meerderheid van de Schotten is voorstander van onafhankelijkheid als het Verenigd Koninkrijk de brexit doorvoert. Maar mocht het land toch in de Europese Unie blijven, dan zou een meerderheid van de Schotten tegen onafhankelijkheid stemmen. Dat blijkt uit een peiling van The Sunday Times. De peiling werd deze week gehouden en toont aan dat 51 procent van de Schotten voor onafhankelijkheid zou stemmen bij een brexit. Maar als het UK toch in de Europese Unie zou blijven, slinkt het aantal Schotten dat voor onafhankelijkheid is tot 42 procent.

Tijdens het brexit-referendum van 2016 koos 62 procent van de Schotten voor lidmaatschap van de EU. In heel het Verenigd Koninkrijk was er een kleine meerderheid (52 procent) voorstander van een vertrek of brexit. Als Boris Johnson de verkiezingen van volgende week donderdag wint, wil hij tegen 31 januari volgend jaar uit de EU stappen.

