Onrust Hongkong – Hongkong maakt zich op voor nieuwe grote betoging

In Hongkong wordt zondag opnieuw betoogd, zes maanden na de start van de massale protesten tegen de regering en voor de democratie. De betoging wordt georganiseerd door de organisatie Civil Human Rights Front en start om 15 uur lokale tijd (8 uur Belgische tijd) in een park in het centrum van de stad. Het is de eerste grote manifestatie sinds het prodemocratische kamp grote winst boekte bij de lokale verkiezingen eind november.

De politie laat de betoging van zondag toe, in tegenstelling tot verschillende manifestaties de voorbije maanden.

De inwoners van de Britse ex-kolonie komen sinds juni massaal op straat tegen de plaatselijke regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatig hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.

Bron: Belga