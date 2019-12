Negenkoppig Standard pakt in extremis punt in Moeskroen

Standard heeft in de blessuretijd een 2-2 gelijkspel bij Excel Moeskroen uit de brand gesleept op de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Renaud Emond (6.) bracht de bezoekers vroeg op voorsprong. Op slag van rust hing Stipe Perica (44.) de bordjes in evenwicht. Standard speelde de tweede helft grotendeels met tien man na een rode kaart voor Paul-José Mpoku (48.). Opnieuw Perica (81.) zorgde voor de 2-1, waarna Mehdi Carcela (90.) ook rood pakte. Dat leek het genadeschot voor Standard, tot Maxime Lestienne (90.+4) nog de gelijkmaker lukte. Op vrije trap was er meteen een heet standje voor het doel van Vasic, maar de Moeskroense doelman bracht redding op pogingen van Vanheusden en Vojvoda. Het team van Michel Preud’homme kwam niet veel later toch op voorsprong. Emond knalde de 0-1 tegen de netten. Daarop duwde Standard minder door, waardoor Moeskroen vlak voor rust kon tegenscoren via Perica, die tussen twee Luikse verdedigers opdook en Bodart vloerde.

Vlak na de pauze moesten de Rouches voortspelen met tien man. Ref Boterberg gaf Mpoku een rode kaart nadat die zijn studs op het scheenbeen van Van Durmen plantte. Moeskroen probeerde te profiteren van de manmeersituatie. Negen minuten voor affluiten kreeg Standard een nieuwe tik. Perica plaatste de bal onhoudbaar in de rechterbenedenhoek. Standard-invaller Avenatti knalde vervolgens op de lat.

De Luikenaars werden nog tot negen gereduceerd na een aanslag van Carcela op de enkel van Mohamed. Onwaarschijnlijk genoeg wist Lestienne via Vasic en de paal alsnog de 2-2 op het scorebord te toveren. Een afgeweken schot van Moeskroen-invaller Antonov ging nog net naast, beide teams moesten tevreden zijn met een punt.

De Rouches komen na het gelijkspel naast Antwerp op de derde plaats met 34 punten, achter Club Brugge (42 ptn) en AA Gent (35). Moeskroen springt naar de negende stek met 23 punten.

bron: Belga